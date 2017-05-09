Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe; "Ben bitti demeden bitmez" kuralını devreye soktu… Sarı-lacivertliler; Süper Lig'deki son 4 maçından üçünde uzatmalarda bulduğu gollerle sevindi. Galatasaray'ı uzatmaların ilk dakikasında attığı golle 1-0 yenen Kanarya, Çaykur Rizespor'u da uzatmalarda 2-1 mağlup edip, 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş karşısında ise dakikalar 90+4'ü gösterip 'F.Bahçe kaybetti' denildiği anda beraberliği kurtardı. Fenerbahçe bu sezon uzatma dakikalarında tam 7 gol atarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.

BİR GOL GERİSİNDE

Avrupa'da ise uzatmalarda 8 gol bulan Arsenal'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Kanarya, 30 haftada maç başına ortalama 3,9 dakika uzatma oynadı. Maç başına çalınan uzatma dakikalarında ligde Adanaspor'un arkasından ikinci sırada gelen Fenerbahçe'de bu tablo uzatma tabelası kalkmadan öncesindeki skorlar incelendiğinde ise ilginç bir hal almakta.

ÖNDEYKEN 3 DAKİKA

Dick Advocaat'ın ekibinin 90 dakikanın sonunda önde götürdüğü maçlarda ortalama 3 dakika uzatma oynanırken, berabere veya geride giden maçlarda bu değer 4,58 dakikaya çıkmakta. Takım önde giden maçlarda oynadığı uzatma süresi ile ligin en az uzatma oynayanı olurken, puan kaybı durumunda oynadığı uzatma süresi ise en uzunu.