UĞUR AKTAN - THY Euroleague’de üç defa üst üste Final Four’a kalan ilk Türk takım olan Fenerbahçe, dörtlü final öncesi medya gününde basınla bir araya geldi. Sarı-lacivertli oyuncular ve koç Obradovic şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederken, kaptan Melih Mahmutoğlu kupayı kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Final öncesinde düşünmeleri gerekenin yarı finaldeki Real Madrid maçı olduğunu ifade eden Melih, “Real Madrid’e iki yıl önce Madrid’deki Final Four’da elenmiştik ama bugün o gün olduğundan çok daha tecrübeliyiz. Bu sezon evimizde oynadığımız maçta mağlup etmeyi başarmıştık ve İspanya’da da rakibimizi 60’lı sayılarda tuttuk. Sinan Erdem’de taraftarımızın da desteğiyle bu defa kupayı almak istiyoruz” dedi.



O son saniye unutulmaz

Finalde kimle karşılaşacaklarının önemli olmadığını belirten Melih, “Olimpiakos da CSKA Moskova da Avrupa’nın en güçlü takımları arasında. Biz çok büyük bir kulübüz ve rakip ayırt etmeden her maçı kazanmak için oynuyoruz ama geçen sezonki finalin rövanşını alabilmek için gönlümden geçen rakip CSKA Moskova. Onlara karşı normal sezonda oynadığımız iki maçı da kazanmayı başarmıştık. Final Four bambaşka bir atmosfer olacak ama biz onları normal sezonda olduğu gibi yine yeneceğiz” dedi. Geçen sezon oynanan finali ne kendisinin ne de takım arkadaşlarının unuttuğunu ifade eden Melih, “Son saniyede alamadığımız bir ribauntla şampiyonluğu kaçırdık ama hepimiz kupayı hak ettiğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Herkesi yenebilir herkese yenilebiliriz!

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, 19-21 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek THY Euroleague Dörtlü Finali’nde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Sırp teknik adam, “Turnuvanın İstanbul’da olması çok büyük avantaj değil. Önemli olan nerede olduğu değil sahada neler yaptığınız. Rakiplerimizin hepsi güçlü. Yani herkesi yenebilir, herkese yenilebiliriz. Maçlar ortada. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.



Başkan babamız gibi

Başkan Aziz Yıldırım’ın her fırsatta takıma destek olduğunu da belirten kaptan, “Başkanımız bizim babamız gibi. Bütün camia ve taraftarlarımız onu çok seviyor. Her fırsatta sağlığından ve ailesinden ödün verip bize destek olmaya geliyor. Biz de inşallah bu desteğin karşılığını Avrupa’nın en büyük kupasını kazanarak vereceğiz çünkü hem bu camia hem de başkanımız her şeyin en güzelini hak ediyor” dedi.



Kendimizi ispatlayacağız

Final etabı ülkemizde düzenlenecek 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na da değinen Melih, “Son dönemde milli takım olarak çok başarılı turnuvalar geçirdiğimiz söylenemez bunun için bu şampiyona bizim için çok önemli. Türkiye daha önce evinde oynadığı iki şampiyonada da finale yükselmeyi başarmıştı. Sorumluluğumuzun farkındayız ve bu turnuvayı yeniden kendimizi ispatlamak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.