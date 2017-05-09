Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da son Kasımpaşa yenilgisinin ardından para cezası verileceği gündemdeki isimlerden Wesley Sneijder hakkındaki haberleri yanıtladı. Riekerink'in ayrılmasını dert ettiği öne sürülen Sneijder, Kasımpaşa yenilgisinden sonra "takım içinde çete kurduğu, Tudor'a bayrak açtığı" şeklindeki haberleri yalanladı.

"BİZ BİR TAKIMIZ"

Konuşulduğu gibi problem futbolcu olmadığını söyleyen Hollandalı futbolcu, "Benden memnun olmayan varsa karşıma çıkıp bana söyleyebilir. Takım içerisinde bir sorun değilim. Hatta hiç kimse bu takım içerisinde sorun değil. Bizim yapmamız gereken tek şey, geçen haftalarda olduğu gibi futbolumuzu oynamak." dedi.

Soyunma odasında yaşananların speküle edildiğini vurgulayan Wesley Sneijder, "Biz bir takımız ve kimsenin birbiriyle problemi yok. Bundan sonrası için savaşmaya devam edeceğiz.Galatasaray'da mutluyum. Memnun olmayan bana söylemeli. Şu ana kadar bu yönde bir şey duymadım. Kulübü yönetenlerin de benden memnun olduğunu düşünüyorum. İşimizi yapacağız ve gelecek sezonun neler getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.