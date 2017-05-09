Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaşlı futbolcular sosyal medya hesaplarından şampiyonluk mesajları yayınladı.

Derbide açılan pankartların fotoğraflarını paylaşan Gökhan Gönül, "Kaybettiğimiz sadece küçük bir avantaj. Birlikte çok daha güçlüyüz. Allah'ın izniyle Son 4 final maçını kazanıp şampiyon olucaz." yorumunda bulundu.

Geçen sezon kazanılan şampiyonluk kupası ile bir fotoğrafını paylaşan Ricardo Quresma ise "Ne pahasına olursa olsun, bu yıl tekrar şampiyon olacağız." mesajını yayınladı.

Derbide ortaya koyduğu performans ile beğeni toplayan Tolgay Arslan da geçen sezon şampiyonluk kutlamalarında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, "Birinci haftada şampiyonluk inancımız ne kadar ise şimdi de o kadar. Hatta daha fazla. Bizler inandık, bu fotoğrafın aynısının bu sene de ortaya çıkacağına" yorumunda bulundu.

Bir diğer paylaşım ise Demba Ba'dan geldi. Senegalli golcü derbide açılan pankartlı bir fotoğraf paylaşırken siyah-beyazlı taraftarlara seslendi: "Hak ediyorsunuz..."