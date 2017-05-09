Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta geriden gelen Malatyaspor 2-1 kazanmayı başardı.

Evkur Yeni Malatyaspor'a kalan 2 maçta alacağı 2 puan, Sivasspor'a ise kalan 2 maçta alacağı 3 puan Süper Lig'e direkt çıkmak için yetecek.

Sarı-kırmızılı ekibe, 3 puanı getiren golleri 52. dakikada Yiğitcan ve 73'te penaltıdan İrfan kaydetti. Ev sahibi Adana Demirspor'un tek golünü ise 48'de dakikada penaltı vuruşundna Pote kaydetti.

Bu sonuçla puanını 60'a çıkaran Evkur Yeni Malatyaspor en yakın rakibi Sivasspor'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Düşme hattının sıkıştığı haftada Adana Demirspor 34 puanda kaldı.

Maçın son dakikalarında Adana Demirspor taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Sedat Sözlü'yü istifaya davet etti. Taraftarlar, sahaya yabancı maddeler attı. Olaylara, çevik kuvvet müdahale etti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar

Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Alican Karadağ, Mehmet Taş, Oğuzhan Berber, Grbic (Dk. 69 Sercan Kaya), Berkay Samancı (Dk. 79 Leroy George), Servan Taştan, Mustafa Durak (Dk. 84 Waldison), Tiago, Pote



Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Pereira, Azubuike, Sadık Çiftpınar (Dk. 34 Yiğitcan Erdoğan), Dialiba (Dk. 64 Amutu), Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, İrfan Başaran (Dk. 83 Murat Yıldırım), Eren Tozlu

Goller: Dk. 48 Pote (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 52 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 73 İrfan Başaran (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Caner Arıcı, Dk. 50 Azubuike, Dk. 76 Amutu, Dk. 90+2 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 50 Grbic, Dk. 65 Servan Taştan, Dk. 86 Alican Karadağ (Adana Demirspor)