Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında  karşılaştığı Middlesbrough'yu 3-0 mağlup etti.
 
Lider Chelsea, ligin 36. haftasında kümede kalma mücadelesi veren  Middlesbrough'yu ağırladı. Chelsea, Diego Costa'nın 23, Alonso'nun 34 ve Matic'in  65. dakikadaki golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı.
 
Ligde 20. kez fileleri havalandıran Diego Costa, Hasselbaink ve  Drogba'dan sonra 2 sezon 20 gol barajını geçen üçüncü Chelsea futbolcusu oldu.
 
Bu sonuçla puanını 84'e yükselten Chelsea, kendisi gibi 3 maçı kalan  Tottenham ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı.
 
28 puanda kalan Middlesbrough ise Sunderland'den sonra alt lige düşen  2. ekip oldu.