Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında karşılaştığı Middlesbrough'yu 3-0 mağlup etti.
Lider Chelsea, ligin 36. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Middlesbrough'yu ağırladı. Chelsea, Diego Costa'nın 23, Alonso'nun 34 ve Matic'in 65. dakikadaki golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı.
Ligde 20. kez fileleri havalandıran Diego Costa, Hasselbaink ve Drogba'dan sonra 2 sezon 20 gol barajını geçen üçüncü Chelsea futbolcusu oldu.
Bu sonuçla puanını 84'e yükselten Chelsea, kendisi gibi 3 maçı kalan Tottenham ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı.
28 puanda kalan Middlesbrough ise Sunderland'den sonra alt lige düşen 2. ekip oldu.
Middlesbrough'ya son darbe Chelsea'den!
09.05.2017 - 10:20 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Middlesbrough karşısında zorlanmayan Chelsea, rakibini küme düşürdü, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Premier Lig'de ilk küme düşen takım Sunderland olmuştu.
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında karşılaştığı Middlesbrough'yu 3-0 mağlup etti.
Etiketler : Middlesbrough,chelsea,ingiltere,premier lig,
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
30
19
8
3
59
29
30
65
2
Başakşehir
30
18
9
3
58
26
32
63
3
Fenerbahçe
30
16
9
5
54
28
26
57
4
Galatasaray
30
16
4
10
56
36
20
52
5
Trabzonspor
30
14
6
10
36
30
6
48
6
Antalyaspor
30
13
7
10
37
38
-1
46
7
Kasımpaşa
30
11
7
12
41
40
1
40
8
Gençlerbirliği
30
10
10
10
28
29
-1
40
9
Konyaspor
30
10
10
10
35
38
-3
40
10
Akhisar Bld.
30
11
6
13
34
39
-5
39
11
K.D.Ç. Karabük
30
11
6
13
31
37
-6
39
12
Osmanlıspor FK
30
9
11
10
36
33
3
38
13
Alanyaspor
30
11
4
15
48
56
-8
37
14
Bursaspor
30
10
5
15
30
51
-21
35
15
Kayserispor
30
9
6
15
42
53
-11
33
16
Ç. Rizespor
30
7
6
17
37
48
-11
27
17
Gaziantepspor
30
7
5
18
28
53
-25
26
18
Adanaspor
30
6
5
19
29
55
-26
23
31. Hafta Maçları
12.5.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
12.5.2017
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
13.5.2017
Medipol Başakşehir Fk - Gençlerbirliği
13.5.2017
Adanaspor - Trabzonspor
13.5.2017
Fenerbahçe - Antalyaspor
14.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
14.5.2017
Aytemiz Alanyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
14.5.2017
Gaziantepspor - Galatasaray
15.5.2017
Bursaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
32
18
6
8
46
35
11
60
2
Sivasspor
32
16
10
6
46
26
20
58
3
Eskişehirspor
32
16
10
6
60
39
21
55
4
Giresunspor
32
14
8
10
38
32
6
50
5
Boluspor
32
15
5
12
51
52
-1
50
6
Göztepe
32
14
7
11
50
49
1
49
7
Ümraniyespor
32
12
12
8
40
33
7
48
8
Altınordu
32
12
11
9
40
36
4
47
9
Balıkesirspor
32
9
12
11
52
42
10
39
10
Denizlispor
32
11
9
12
45
43
2
39
11
Elazığspor
32
11
11
10
37
32
5
38
12
Manisaspor
32
10
9
13
45
49
-4
36
13
Samsunspor
32
9
8
15
26
42
-16
35
14
Adana Demirspor
32
8
13
11
44
48
-4
34
15
Şanlıurfaspor
32
8
9
15
36
43
-7
33
16
Gaziantep BŞB
32
8
9
15
33
43
-10
33
17
Bandırmaspor
32
8
7
17
40
52
-12
31
18
Mersin İ.Y.
32
6
10
16
33
66
-33
25