Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da oynanan maçın ardından Malatya sokakları bayram yerine dönerken, sarı-kırmızılı taraftarlar, takımları şampiyon oluş gibi büyük bir coşku yaşadılar.

Kışla Caddesi ve İnönü Caddesi arasında uzun kuyruklar oluşturan Malatyalılar, bayraklar ve meşalelerle 'Şampiyon Malatya' sloganları attılar.

TFF 1. Lig’de 60 puanla lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında oynayacağı Boluspor müsabakasını kazanması halinde başka maçların skorlarına bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.