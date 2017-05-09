Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, “Kazandım” diyerek şampiyonluk şarkıları söylerken 90+4’te kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe derbisinden 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Golde hataları olan kaleci Fabricio ile Marcelo, son düdükle birlikte adeta yıkıldı. İki oyuncu şoke vaziyette kendilerini soyunma odasına zor attı.

EMENİKE BOZDU

Fabrico, “Bu golün telafisi yok. Ceza alanı içine orta yapıldığını görünce ‘Bırak’ diye Mercalo’yu uyardım. Fakat ben bağırırken Marcelo da çoktan topa yükselmişti. Emenike de Marcelo’nun pozisyonunu bozmuştu. Ben de onlara çarpınca dengemi yitirdim ve golü yedik. Herkesten özür diliyorum. Bu sezon yaptığım ön önemli hatalardan biriydi” dedi.

EMENİKE BENİ ENGELLEDİ

Marcelo ise, “Kendimden emin olarak topa çıktım. Fakat Emenike, beni engelleyip dengemi bozunca topa istediğim gibi kafayı vuramadım. Ve top kendi kalemize gitti. Fabricio bağırdığındaysa artık çok geç kalmıştım” dedi.

Soyunma odasında herkesi ayağa kaldıran Şenol Güneş ise, oyuncularını sakinleştirerek, “Olmaması gereken pozisyondu. Biz de kahrolduk. Merak etmeyin kalan maçlarda bu hatalarımızı örteceğiz” diyerek moral verdi.

Hırsından adeta kendisini yiyip bitiren Quaresma ise, “En az 4 farklı kazanmamız gerekirdi. Ama kimse merak etmesin bu takım hedefe ulaşacak” dedi.