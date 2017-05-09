Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona'da Neymar ile yardımcı antrenör Juan Carlos Unzue arasında antrenmanda yaşananlar konuşuluyor. İspanyol basınına göre, görevini bırakmaya hazırlanan Luis Enrique’nin yerine, gelecek sezon takımın başına geçmesi gündemde olan Unzue, performansından memnun olmadığı Neymar'a; "Böyle devam edersen sonun Ronaldinho gibi olacak." diye bağırdı.

Ancak Unzue‘nin, Neymar'ı motive etmek için kullandığı cümle ters etki yaptı. Zira Ronaldinho‘nun yakın arkadaşı olan Neymar, rol modeli olarak gördüğü eski futbolcu hakkında yapılan yoruma tepki gösterdi. Antrenmanın sonuna dek sinirli tavırları ile dikkat çeken Neymar, Unzue ile mesafesini korumaya da dikkat etti.

RONALDINHO BARCELONA'NIN KÜRESEL ELÇİSİ

Barcelona yönetiminin de, bu çıkışın ardından Unzue'ye nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. Zira Ronaldinho halen, Katalan kulübünün küresel elçisi olarak görev yapıyor. Unzue, Barcelona'da bu sezonki taktiksel değişimin ardındaki kişi olarak görülüyor.

İspanyol basınına göre birçok oyuncu, takımın daha direk oynamasına yönelik yeni sistemden memnun değil. Bu nedenle bazı oyuncuların, gelecek sezon takımın başına Unzue'nin getirilmesi halinde, ayrılacakları yolunda yönetime ultimatom verdiklerini öne sürülüyor.