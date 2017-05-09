Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da son dönemdeki başarısız sonuçların ardından alınacak kararları görüşmek için yapılan yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Galatasaray'da sportif direktörlük görevine, Cenk Ergün getirildi. Galatasaray'da Florya'dan sorumlu isim olacak olan Ergün, transfer konularında da yetkili isim olarak görev alacak.

BAŞKAN TOPLANTI SONRASI FLORYA'YA GİTTİ

Yaklaşık 2 saatlik toplantının ardından, kararlar yönetim kurulu üyelerine sunuldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, alınan kararları bildirmek üzere Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti ve oyuncular ile teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

İşte Galatasaray'ın yaptığı yazılı açıklama;