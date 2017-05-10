Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor yönetimi, teknik direktörler Ersun Yanal'a müjdeli haberler vermeye hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim, uzun zamandır temas halinde olduğu Serdar Taşçı ve Badou N'Diaye transferlerinde son aşamaya geldi. Spartak Moskova ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Serdar Taşçı'nın Trabzon'a gelmeye sıcak bakması üzerine alacağı para konusunda pazarlıkların sürdüğü ve 2 milyon Euro isteyen gurbetçi oyuncu için yönetimin, bu rakamı düşürmeye çalıştığı bildirildi. Trabzonsporlu idareciler, Osmanlısporlu Badou N'Diaye için de önemli bir eşiği aştı. Başkent ekibinin yönetimi ile yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi sonrası Senegalli oyuncunun menajeriyle transfer şartları için pazarlıklar başladı.