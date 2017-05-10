Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan süper ağır sıklet güreşçimiz Taha Akgül, “Atletizmde Usain Bolt, yüzmede Phelps ne ise güreşte de ben oyum” dedi. Son dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu adeta dünyaya meydan okudu. Taha, “İran, ABD ve Ruslar güreşe büyük yatırım yapıyor ama şu an için minderde sırtımı yere getirecek güreşçiyi göremiyorum, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda da ülkeme altın madalya kazandıracağım. Başarılarım 200 yıl sonra da konuşulacak” diyerek iddiasını ortaya koydu. Sırbistan’ın Novi Sad şehrindeki şampiyonada 125 kilo finalinde ayak tarak kemiğindeki kırığa rağmen Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov’u 8-2 mağlup ederek 5. defa Avrupa şampiyonu olan Akgül, başarı hikâyesini şöyle anlattı:

Kırık ayakla şampiyon

“Sıkıntılı bir süreçti. Olimpiyattan sonra 3-4 ay çalışamadım. Ayak tarak kemiğimde kırık meydana geldi, 2 ay ayağımı hiç çalıştıramadım. Geçen sene de 17 santimetre yırtıkla Avrupa Şampiyonası’na gitmiş ve Gürcü sporcuya kaybetmiştim. Bu, beni çok sarstı… Bu sene ne olursa olsun hem şampiyonluk unvanımı hem de rövanşı almak istiyordum. Avrupa Şampiyonası’na Gürcü sporcuya bilenerek gittim ve onu 10-0 teknik üstünlük ile yenerek rövanşı aldım, sonra adım adım şampiyonluğa yürüdüm. Şu anda üç unvanın da sahibiyim; son Avrupa, son dünya ve son olimpiyat şampiyonuyum.”

Hedef Tokyo’da altın

“Daha 26 yaşındayım, 33 yaşıma kadar güreşeceğim. Hedefim yeni Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazanmak. Atletizmde Usain Bolt, yüzmede Micheal Phelps neyse ben de güreşte oyum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Paris’te 3’üncü defa dünya şampiyonu olmak istiyorum. 2020 Olimpiyatlarında ülkem benden altın madalya bekliyor. Orada 2’nci defa olimpiyat şampiyonu olup, spor kariyerime öyle devam etmek istiyorum.”

150-200 yıl konuşulurum

1 olimpiyat, 3 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan Akgül, “Benim bu başarım 150-200 yıl sonra da konuşulacak başarılar. Ancak bir gerçek var ki, İran, Amerika ve Rusya serbest güreşe büyük önem veriyor, önümüzdeki yıllarda 7-8 ciddi rakibim olacak. İran, ABD ve Rus güreşçilerin kıskacındayım. Ama ben de eskisinden daha güçlü ve tecrübeliyim.”

