Volei Nestle Osasco - Eczacıbaşı VitrA: 1-3
Salon: Green Arena Kobe
Hakemler: Joo-Hee Kang, Yury R. Ramirez Ortiz
Volei Nestle Osasco: Souza, Lima, Bjelica, Tandara, Correa, Lins, Tassia, Malesevic, Cruz, Albuquerque
Eczacıbaşı VitrA: Adams, Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Hande, Gülden, Neslihan, Nilay
Setler: 1-3 (21-25, 25-20, 16-25, 13-25)
Süre: 102 dakika (26, 28, 24, 24)
Eczacıbaşı VitrA, Volei Nestle Osasco'yu deplasmanda devirdi
10.05.2017 - 09:34 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, ikinci karşılaşmasında Brezilya ekibi Volei Nestle Osasco'yu 3-1 mağlup etti. Eczacıbaşı VitrA bir sonraki maçında 12 Mayıs Cuma günü TSİ 08.30'da Japonya temsilcisi Nec Red Rockets'la karşılaşacak.
Volei Nestle Osasco - Eczacıbaşı VitrA: 1-3
Etiketler : Eczacıbaşı vitrA,volei nestle osasco,
472050 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/472050.aspx
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