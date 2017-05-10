Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arasından bu yana Trabzonspor'un bir numaralı stoper hedefi Serdar Taşçı'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği gurbetçi futbolcunun transferinde bordomavililer geri sayıma geçti. Başkan Muharrem Usta geçtiğimiz günlerde Rusya'ya gidip kendisi ve menajeri olan babasıyla görüştüğü Serdar için somut bir adım daha atıldı. Sözleşmesi 2018'de bitecek olan 30 yaşındaki başarılı savunmacıya yıllık iki milyon euro karşılığında el sıkışıldığı ve taraftar arasında ön protokolün de yapıldığı öne sürüldü. Bonservis problemi olmadığı için Serdar Taşçı'ya başka teklifler de geleceğini göz önünde bulunduran Usta, erken imza hamlesiyle işi sağlama aldı.



'OĞLUMU ALIN' DEMİŞTİ



Kısa süre önce Bayern Münih forması da giyen Serdar konusunda en büyük şüphe, sık sık nükseden sakatlıklarıydı. Ancak gurbetçi savunmacı bu sezon önemli bir sakatlık yaşamadı. Spartak Moskova formasıyla bu sezon 17 lig maçında forma giyen Serdar genelde yedek kaldı. Rus ekibi ile şu ana kadar 62 maça çıkan ve 3 gol atan ve 1 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacının babası Nihat Taşçı, yaz transfer döneminde Başkan Muharrem Usta'dan oğlunu almasını talep etmişti. Serdar'da sorun çıkmamış ama Rusya temsilcisi fiyatta indirim yapmayınca bu transfer gerçekleşmemişti. Spartak Moskova, Rusya Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Serdar'ın büyük ihtimalle lig bitiminde açıklanacağı belirtiliyor.



AYHAN İZLENİYOR



Trabzonspor, Kaan Ayhan ile Ganalı stoper Joseph Aidoo'yu izlemeye başladı. Almanya'da Fortuna Dusseldorf'ta forma giyen 22 yaşındaki ön libero Ayhan'ın hem milli takımdaki performansından hem de kulübündeki çıkışını yakından takip eden teknik direktör Ersun Yanal'ın genç oyuncunun alınması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Bu arada İsveç'in Hammarby takımında forma giyen Aidoo'da scout ekibi tarafından teknik ekibe önerildi. 21 yaşındaki oyuncu için son kararı ise Ersun Yanal verecek. Bu iki futbolcunun sezon sonuna kadar takip edileceği dile getirildi. (Fotomaç)