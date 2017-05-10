Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, elde ettiği başarılar ve gelecek hedefleri hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu. Bu başarıları kazanmasındaki en büyük nedenin ‘fedakarlık' olduğunu belirten Akgül, "Başarılarımın öyküsü fedakarlık diyebilirim. Ben 14 senedir bu sporu yapıyorum ve bu süre zarfında kendimi tam anlamıyla işime vermiş durumdayım. Olimpiyat yolundan da çok fedakarlıklar yaparak geçtim. Çok acılar çektim ve sakatlıklar atlattım. Ama 5 Avrupa, 2 Dünya ve 1 Olimpiyat Şampiyonluğu elde ederek şu an Türkiye'de sporun zirvesindeyim diyebilirim. İnşallah bundan sonra da böyle davam edecek" diye konuştu.

Şampiyon olmanın ve şampiyonlukları korumanın çok zor olduğunu vurgulayan Milli Güreşçi, kendisinin bu iki ana unsuru da en güzel şekilde başardığını ve bundan sonraki süreçte mütevazılığını bozmadan Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

"Ağır sıkletin 1 numarasıyım"

Taha Akgül, ‘Ben güreşin Usain Bolt'uyum' sözlerine de açıklık getirerek, "Bunu ukalalık olsun diye söylemedim. Ben ağır sıkletin dünyada 1 numarasıyım. Ağır sıklet demek zaten tüm sıkletleri yeniyor anlamına geliyor. O yüzden ben şu an serbest güreşte 7 Milyar'da 1'im. Yani dünya üzerinde yenen biri yok. Bunun başka bir açıklaması bulunmuyor. O yüzden Usain Bolt neyse ben de öyleyim dedim. Dünya üzerinde nereye giderseniz gidin serbest güreşte herkes 'Taha Akgül' der" ifadelerini kullandı.

"Annemin üzerimdeki hakkı çok fazla"

Kazandığı başarılarda annesinin payının çok büyük olduğunun altını çizen 26 yaşındaki Akgül, "Sporcu annesi olmak çok zor. Sporcunun çamaşırı, yemesi, içmesi, giymesi her şeyi zordur. Antrenmandan gelirim çantayı kenara atarım ertesi gün hazırlanır. O yüzden Olimpiyat Şampiyonu olmamda özellikle dualarıyla annemin çok etkisi oldu. Allah onun da benim de gönlüme göre verdi" diyerek sözlerini noktaladı.

Gülbahar Akgül: "Onunla gurur duyuyorum"

Kazandığı başarılardan dolayı oğluyla gurur duyduğunu aktaran Gülbahar Akgül ise, "Avrupa Şampiyonası'ndaki madalyasını anneler günü için bana getirdi ve havaalanında boynuma taktı. Çok sevindim ve sarıldım öptüm. Bu zamana kadar hep yanındaydım bundan sonra da hep destekçisiyiz" şeklinde konuştu.