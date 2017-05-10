Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Jokey Kulübü'nün engelli çocukların tedavisi için hayata geçirdiği At'la Terapi Merkezi'nin dördüncüsü Bursa'da açılacak. Osmangazi Hipodromu'nda açılacak olan merkez 12 Mayıs Cuma günü saat 17.00'da hayata geçirilecek. İstanbul Veliefendi Hipodromu, Diyarbakır Hipodromu ve İzmir Şirinyer Hipodromu'nda bulunan terapi merkezinin sayısı da 4'e çıkmış olacak. Açılış kapsamında, çocukların keyifli vakit geçirmesi için çeşitli oyun ve aktiviteler düzenlenecek. Özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman terapistler eşliğinde uygulanan seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlayan At’la Terapi Merkezi, haftanın 3 günü salı, perşembe ve cuma günleri 10.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Merkezden, tedavisine doktor raporuyla izin verilen tüm engelli çocuklar ücretsiz olarak yararlanabilecek.