Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni nesil gazeteci yetiştirmek amacıyla "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı" düzenlendi. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, program dolayısıyla Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen etkinlikte, birçok sektörde olduğu gibi medya sektöründe de istihdamın önemli bir sorun olduğunu söyledi. Kurum olarak sorumluluk alanlarına giren yazılı basın kuruluşlarıyla her zaman yakın işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan Karaca, gazetelerin ihtiyaç duyduğu elemanlara nitelik kazandırmak ve onlara istihdam sağlayabilmek için "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı"nı başlattıklarını bildirdi.

Eğitimin yanında istihdam boyutunun da olmasının programa ayrı bir prestij kazandırdığını ifade eden Karaca, "Programın, basın kuruluşlarımızın nitelikli eleman çalıştırmasına ve istihdama katkı sağlayacağını ümit ediyorum." dedi.

Basın İlan Kurumunun görev ve sorumluluklarıyla ilgili de bilgiler veren Karaca, merkez İstanbul olmak üzere 41 ilde teşkilatlarının bulunduğunu belirtti.

Karaca, gazetelerin internet sitelerinin tasarım boyutu ve alt yapı açısından uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için bazı adımlar atacaklarını bildirerek, yerel gazetelerin internet sitelerinin dijital reklam piyasasına entegre edecek bir proje üzerinde de çalıştıklarını söyledi.

Programa, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkan Yardımcısı Süleyman İslamoğlu, İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Aslan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, davetliler ve programın kursiyerleri katıldı.