Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atletico Madrid Real Madrid maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Tivibu Spor şifresiz izleme yolları için bilgiler burada. UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final 2. maçında Atletico Madrid Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Atletico karşısında 3-0 galip gelen Real Madrid, deplasmanda oynayacağı zorlu mücadelede daha rahat oynayacak. Atletico ise finale adını yazdırmak için en az 4 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. Bu zorlu Atletico Madrid Real Madrid maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Tivibu Spor şifresiz izleme yolları için aşağıdaki bulunan linke tıklamanız yeterlidir. Yönlendirileceğiniz sayfada ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Atletico Madrid Real Madrid maçını Tivibu Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz… İşte detaylar…

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Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?

Saat 21.45'de başlayacak olan Atletico Madrid - Real Madrid Tivibu Spor 2’den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Ekibiyle birlikte hazır

Avrupa’daki Madrid derbisinde FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çalacak. Karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Ali Palabıyık ve Barış Şimşek olacak.

Çakır 4. kez...

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon üçü grup olmak üzere toplamda 4 maç yöneten Cüneyt Çakır, son olarak ikinci turda Real Madrid’in, deplasmanda Napoli’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalmıştı. Ardından çeyrek finallerde görev almayan Çakır, bu akşamki Atletico Madrid-Real Madrid sınavıyla yeniden Devler Ligi’ne dönecek ve 4. kez bu arenada yarı finalde sahne alacak.

İlk finalist Juventus oldu

Yarı Final etabının diğer eşleşmesinde Juventus, Monaco'yu konuk etti. İlk maçı 2-0 kazanan İtalyan ekibi Torino'da oynanan 2. karşılaşmayı da 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. Juve'nin golleri Mario Mandzukic ve Dani Alves'ten gelirken, Kylian Mbappe'nin attığı gol Monaco'ya yetmedi.

Real Madrid çok rahat

Atletico Madrid ile oynanacak karşılaşma her ne kadar derbi olsa da, Şampiyonlar Ligi finali adına Real Madrid oldukça rahat. Evinde ilk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Los Galacticos, avantajını iyi değerlendirerek adını finale yazdırmayı hedefliyor. Geçen sezon bu turnuvayı şampiyon tamamlayarak Avrupa'nın en büyüğü ünvanını elinde bulunduran Real Madrid'in hedefi ünvanını korumak. İlk maçta şovunu yapan Cristiano Ronaldo'ya bu maçta da güven tam.

Atletico Madrid ise artık işini zora soktu. Deplasmanda ezeli rakibine direnemeyen Atletico, her şeye rağmen taraftarlarının önünde alabileceği en iyi skoru almak istiyor ve bu maçta bunun mücadelesini verecek. Kadrosunda Griezmann, Torres, Koke, Gabi gibi yıldızları bulunduran takım Barcelona'nın PSG'ye yaptığı sürprizi yapabilecek mi merak konusu...