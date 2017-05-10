Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıra dışı sokak futbolu turnuvası ‘Neymar Jr’s Five’ın İstanbul elemeleri 4-7 Mayıs günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Yenikapı’daki Gençlik Festivali’nde gerçekleşti. Neymar Jr’ın adıyla düzenlenen turnuvanın üçüncü elemesinde dört gün boyunca 108 takım şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Birbirinden çekişmeli maçlar sonunda şampiyon olan üç takım belli oldu. Sokağın kuralsızlığıyla ve özgürlük duygusuyla Red Bull tarafından düzenlenen beşe beş sokak futbolu turnuvası Neymar Jr. Five’ın İstanbul elemesinde rakiplerini bir bir geçen Karacabey FC, İstan FC ve Bitse de Gitsek, 10 Haziran’da İstanbul’da yapılacak Türkiye finalinde oynama hakkı elde etti.

Turnuvanın Türkiye finalinin kazanan takımı ise Temmuz ayında Brezilya’daki dünya finaline gidecek. Beşe beş sokak futbolunun oynandığı Neymar Jr’s Five’da centilmenlik dışında kural yok. 16 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu turnuvaya katılabiliyor. Takımlar, 25 yaşından büyük sadece iki kişiyi kadrosunda barındırabiliyor. Turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor ve eksik kalan takım artan baskı altında maça devam ediyor. Takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.