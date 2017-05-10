Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk santrayı yapan Anadoluspor 7 saniye sonra Remzi Varsak adlı oyuncusunun attığı golle 1-0 öne geçerken, en erken gol atma rekorunu da kırdı. 1993 doğumlu oyuncu attığı gol sonrasında büyük sevinç yaşadı. 24 yaşındaki oyuncu, takımının Paşakentspor’u 8-3 yendiği maçta 90+2’de de bir gol daha atarak galibiyette önemli rol oynadı.



Anadoluspor'lu Remzi Varsak,"Erken attığım gol için çok sevinçliyim. 7 saniyede gol atmak büyük mutluluk yaşattı. Daha önemlisi ise takımımın kazanması oldu. İnşallah takımım adına daha fazla gol atarım" dedi.