Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, geçen hafta "Forma değiştirmeyi çok sevmem. Sadece rakip takımda bir Arjantinli varsa onunla değiştiririm. Ya da benden formamı isteyen ilk kişiyle... Bugüne kadar sadece Zidane'ın formasını istedim" demişti.



Arjantinli futbolcu, bu açıklaması sonrası forma koleksiyonunu instagram hesabından paylaştı. Daha doğrusu koleksiyonunun bir kısmını... Aslında bu odanın tamamı 360 derece bu formalarla dolu. Hatta tavan ve yer bile...

Fotoğrafta, Messi'nin arkasında yer alan dört forma kendisinin Barcelona ve Arjantin Milli Takımı formaları... Tavanda görülenler Thierry Henry, Cesc Fabregas, Nedved ve Deco'nun formaları...







Yerde ise Boilesen (Ajax), Lamberti (Aldosivi), Susaeta (Athletic Bilbao), Lavezzi (PSG), Manolas (Roma), Vangioni (River Plate), De Vincenti (Apoel), Riedewald (Ajax), Mario Sergio (Apoel), Alessandro Matri (Milan) gibi isimlerin formaları bulunuyor.



Duvardakilerde ise Veron, Casillas, Yaya Toure, Ustari, Leo Franco, Digne, Halilovic, Milito, Pique, Fabregas, Agüero, David Luiz, Suarez, Lanzini, Totti, Dani Alves, Lahm, Di Maria, Juanfran, Aimar ve Arda gibi isimler dikkat çekiyor.



"Arda'nın forması nerede?" derseniz, milli futbolcunun Atletico Madrid forması asılılar arasında sol altta ve aşağıdaki fotoğrafta işaretli:



