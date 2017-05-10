Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan sinemasının önemli film yapımcılarından biriyken, 2004'te Napoli Soccer'ı kurarak futbol dünyasına giren ve ardından Napoli Kulübünü bu markayla satın alan 67 yaşındaki De Laurentiis, İtalya'nın başkenti Roma'da, Anadolu Ajansının da üyesi olduğu Yabancı Basın Derneği'nde gazetecilerle sohbet toplantısına katıldı.

Napoli'nin deneyimli teknik adamı Sarri'ye gelen tekliflere kapalı olduklarını anlatan De Laurentiis, "Sarri'yi, İngiliz ekibi Manchester United'ı 1986-2013 yıllarında çalıştıran Alex Ferguson gibi uzun bir projede Napoli'nin başında görmek isterim." şeklinde konuştu.

De Laurentiis, 13 yıl önce üçüncü ligde mücadele ederken Napoli'yi satın aldığını hatırlatarak, mavi-beyazlıların son yıllarda Serie A'da sürekli zirveye oynayan bir ekip haline geldiğini belirtti.

Başkan De Laurentiis, teknik direktör Sarri'yi 2015'te takımın başına getirdiği dönemde, Napoli kent merkezinde üzerinde çarpı işareti bulunan fotoğraflarının sokaklara asıldığını, şu an ise herkesin bu durumdan çok memnun olduğunu vurgulayarak, "Napoli'de taraftarlar, hiçbir zaman memnun değil. Kaybedince, tabii ki sorumlular biziz. Sarri, ilk geldiğinde 'Başkan, ben gittiğim takımlarda 5-6 hafta kaybederim. Ona göre hazırlan.' diye beni uyardı." ifadelerini kullandı.

Asıl işinin sinema olduğunu anlatan De Laurentiis, "Futbola dair hiçbir şey bilmiyordum. Hatta 4-4-2'yi ilk duyduğumda, masa oturma düzeni sanmıştım." açıklamasında bulundu.

ARDA TURAN YORUMU

Barcelona'dan ayrılabileceği iddiaları İspanyol basınında yer alan Arda Turan ya da bir başka Türk futbolcuyu kadroya katıp katmayacakları sorusuna De Laurentiis, "İhtiyaç olması halinde bu durum, o zamanki şartlara göre değerlendirilir, transfer görüşmeleri yapılabilir." diye görüş belirtti.

"NAPOLİ'Yİ SATMAK İÇİN BİR NEDEN GÖRMÜYORUM"

De Laurentiis, Napoli'yi satmayı düşünmediğini kaydetti.

Yabancı basınla gerçekleştirdiği sohbet toplantısının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan De Laurentiis, İtalya'nın önde gelen iş adamlarından Massimo Moratti'nin Inter'i, Silvio Berlusconi'nin ise Milan'ı Çinli yatırımcılara sattığının hatırlatılması üzerine, "Bu kulübe, şehir için önemli bir girişim gözüyle bakıyorum. Kulübü üçüncü kişilere satmayı düşünmüyorum. 40 yıldır film yapım şirketimi elden çıkarmadıysam, gelecekte de Napoli'yi satmak için bir neden görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.