Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol Marca gazetesi, Real Madrid'in golcüsü Alvaro Morata için dikkat çeken bir habere imza attı. Marca, adı açıklanmayan bir Çin kulübünün Morata'ya yıllık 35 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. 5 yıllık sözleşme karşılığında 175 milyon Euro'yu reddettiği öne sürülen Morata'nın, gelecek yıl İspanya Milli Takımına seçilebilmek için bu teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Karim Benzema'nın ardından 2. tercih olmasına karşın, Real Madrid formasıyla bu sezon 20 gole imza atan Morata ile Chelsea de ilgileniyor. Chelsea Menajeri Antonio Conte, Juventus'ta birlikte çalıştığı Morata'yı transfer etmek için nabız yokluyor.