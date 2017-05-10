Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta, cezasını tamamlayan Dusko Tosic yeniden formasına kavuşuyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, kritik Bursaspor maçında savunmanın göbeğini Marcelo ve Tosic ile oluşturmayı planlıyor.

Güneş, orta saha kurgusunda ise sıkıntı yaşıyor. Talisca'nın ceza alma durumunun yanı sıra Atiba Hutchinson ve Tolgay'ın takımla çalışmalara başlayamaması, deneyimli teknik adamı düşündüyor.

Üç futbolcunun da pazartesi gününe kadar hazır olmaması durumunda, siyah beyazlılar bu sezon hiç denemediği bir orta saha ile maça çıkabilir. Zira Tolgay, Atiba Hutchinson ve Talisca'nın bu sezon aynı anda oynayamadığı bir dönem olmamıştı.

Sağlık heyeti ile görüşen Şenol Güneş; Tolgay ve Atiba Hutchinson hakkında detaylı bilgi alırken, iki futbolcunun da Bursaspor maçına yetiştirilmesi talimatını verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Demba Ba'dan da haber bekliyor. Geçen hafta formda olmasına rağmen derbide görev alamayan Ba, ağrıları nedeniyle hafta başından buyana antrenmanlara çıkamıyor. Güneş, maç kadrosuna almak istediği Senegalli oyuncunun durumunu da yakından takip ediyor.

Demba ba, ağrılarının atlatması halinde maça yedek kulübesinde başlayacak. Bursa deplasmnında forvet olarak ilk 11'de Aboubakar forma giyecek.