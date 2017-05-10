Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Ülker Stadı'nda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Sarı lacivertlilerde bu maç öncesinde eksik oyuncuların listesi teknik ekibi değişime zorluyor.

Antalyaspor maçı öncesinde Şener, Fabiano, Fernandao sakatlıkları; Skrtel ve Josef de Souza ise cezaları nedeniyle kadronun dışında kalan isimler. Gregory van der Wiel de teknik ekibin kararıyla kadronun dışında kalmış görünüyor.

Ancak sarı kart cezasını tamamlayan Mehmet Topal'ın dönüşü teknik ekibi rahatlattı. Josef'in yokluğunda Mehmet Topal sahaya ilk 11'de çıkacak. Roman Neustadter ise Skrtel'in yokluğunda stopere geçecek.

Ancak bu şartlarda sağ bekte kimin oynayacağı henüz belirsiz durumda. Dick Advocaat maç gününe kadar antrenmanlarda alacağı sonuçlara göre son kararını verecek.

Advocaat; Şener ve van der Wiel'in yokluğunda beşiktaş maçında Hasan Ali Kaldırım'ı sağ bekte görevlendirmişti.