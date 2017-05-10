Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Antalyaspor hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sport'un önemli muhabirlerinden Gianluca Di Marzio, kırmızı-beyazlı yönetimin önümüzdeki sezon takımın başına Claudio Ranieri'yi getirmek için görüşmelere başladığını öne sürdü.

Tecrübeli teknik adamla ilk olarak Monte Carlo'da temasa geçildiği belirtilirken, Ranieri'nin ilk teklife olumsuz yanıt verdiği ancak Antalyaspor'un daha cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Leicester City'ye yaşattığı Premier League şampiyonluğuyla bir peri masalına imza atan İtalyan teknik adam için işler bu sezon iyi gitmemiş ve ligin 26. haftasında kulüp yönetimi Ranieri'nin görevine son vermişti. Geçtiğimiz sezonki başarısı sayesinde Ranieri, "FIFA Yılın Menajeri" ödülüne layık görülmüştü.