Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde son 3 sezonda 2. kez finale çıkan Juventus, bu süreçte kalesinde sadece 3 gol gördü. Grup sürecinde Sevilla'yı 3-1 yendikten sonra 7 maç kalesini gole kapatan Juventus'a 690 dakika sonra ilk golü atan oyuncu, Monaco'nun genç yıldızı Kylian Mbappe oldu.

Bu 690 dakikanın 600’ünde Juventus kalesinde Gianluigi Buffon görev yaptı. Torino ekibi böylece 2004-2005 sezonunda 641 dakika gol yemeyen Milan'ı geride bıraktı; ancak rekoru elinde tutan Arsenal'e yaklaşamadı. Bugünlerde menajer Wenger yönetiminde savunmasıyla çok eleştirilen Arsenal, finalde Barcelona'ya kaybettiği 2005-2006 sezonunda 995 dakika boyunca kalesinde gol görmemişti. O dönemde Arsenal'in kalesini Jens Lehmann koruyordu.

Kylian Mbappe ise Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan en genç oyuncu unvanını eline geçirdi. Henüz 18 yaşındaki Mbappe ayrıca Devler Ligi'nde forma giydiği ilk 4 eleme maçının tamamında gol atan ilk oyuncu oldu.