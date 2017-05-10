Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Özat ile yeniden anlaşma sağlandı. Sözleşme, kırmızı-siyahlı kulübü 2 yıl daha çalıştıracak Özat ile Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav tarafından imzalandı.

Açıklamada, Cavcav'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Hocamızla bugün 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Hocamız bize daha önce futbolcu ve takım kaptanı olarak hizmet etmişti. Duayen başkanımız hayattayken de teknik adam olarak yollarımız kesişti. Geldiği günden beri takımımızın durumu ortada. Şanssız dönemlerimiz de oldu ama genel olarak biz hocamızın performansından son derece memnunuz. İnanıyoruz ki gelecek iki yılda Gençlerbirliği, onun teknik direktörlüğü döneminde daha iyi günler görecektir. Anlaşma her iki tarafa hayırlı olsun."

Teknik direktör Ümit Özat, ligin 11. haftasında İbrahim Üzülmez'in ardından Gençlerbirliği'nin başına geçmiş ve başkent ekibi ile sezon sonuna kadar anlaşmıştı.