Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’ndeki 28. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Abdi İpekçi’de Anadolu Efes’i kelimenin tam anlamıyla sahadan sildi, 39 sayı farkla 96-57 yendi. Öyle ki Efes ilk çeyrekte sadece 6 sayı bulabildi. Müthiş bir savunma yapan Obradovic’in ekibi Bobby Dixon başta olmak üzere Vesely ve Kalinic’in sayılarıyla 2. çeyreğe 29-6 üstün geçti. Efes, Granger ve Heurtel’le direnmeye çalışsa da önce Udoh&Ahmet Düverioğlu ikilisinin, ardından da Bogdanovic, Dixon ve Datome’nin basketleriyle ilk yarı Fener’in 50-29’luk üstünlüğüyle bitti.

Fırtına ikinci yarıda da sürdü

İkinci yarıya da 9-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 27. dakikada farkı 34 sayıya (33-67) çıkarırken, 3. periyotta 73-42 üstünlük yakaladı. Son periyotta rahat oyununu sürdüren sarı-lacivertli takım, karşılaşmayı 96-57 kazandı. Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 22 sayı kaydeden Udoh olurken, Bogdanovic 15, Melih Mahmutoğlu 14 sayıyla oynadı. Anadolu Efes’te ise Heurtel 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı 81-75 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla rövanşı rakibine vermedi.