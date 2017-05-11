Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol Arena'nın haberine göre; Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, futbolla birebir ilgilenme kararı alıp, Florya'da yeni yapılanmaya giderken camiada çok eleştirilen Mehmet Özbek'in de Florya'daki mesaisine son verdi.



Yapılan haberde Futbol direktörü Cenk Ergün'ün direkt olarak bağlı çalıştığı Mehmet Özbek'in artık bu görevlerinden ayrıldığı ve Ergün'ün yalnızca Başkan Dursun Özbek'e bağlı olarak çalışacağı belirtildi.



G.Saraylı yetkililer yalanladı!



AA'nın son dakika olarak geçtiği haberde Galatasaray Kulübü Başkan Danışmanı ve Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Mehmet Özbek'in görevlerinden istifa ettiği iddialarının gerçek dışı olduğu bildirildi.



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in kardeşi olan Mehmet Özbek'in görevlerini bıraktığı yönünde sosyal medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Kulüp yetkililerinden yapılan açıklamada, Mehmet Özbek'in Galatasaray'daki görevlerini sürdürdüğü ve istifa etmesinin söz konusu olmadığı aktarıldı.



Mehmet Özbek kimdir?



8 Haziran 1954 İstanbul doğumlu olan Mehmet Aydın Özbek, eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. İşadamı olan Mehmet Aydın Özbek, Özbek Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu'nda görevleri vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.



Dursun Özbek'in kardeşi olan Mehmet Özbek, taraftarlar ve muhalif kongre üyelerinin hedefleri arasında yer alıyordu.