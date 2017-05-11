Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ergün Turan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 19 stat yaptıklarını ve bunlardan 8'ini tamamladıklarını belirterek, "Şu anda İzmir ile ilgili çalışmaları yapıyoruz. İki köklü ve tarihi kulübümüz olan Göztepe ve Karşıyaka için iki ayrı modern stat inşa edeceğiz. Mart ayı içinde projeler için ön yeterlilik ihalesini yapmıştık. Ardından planlar üzerinde bazı itirazlar olmuştu. Bu sorunların çözülmesinin ardından yapım ihalesi için tarih belirledik." diye konuştu.

İzmir'deki iki stadın, modern yapıları ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam alanı olacağını anlatan Turan, "Göztepe Stadı'nın yapım ihalesini, kulübün kuruluş yıl dönümüne denk 14 Haziran'da saat 14.00'te yapacağız. Karşıyaka Stadı ihalesi ise 15 Haziran'da saat 14.00'te gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Şehirlerle bütünleşik statlar

İspanya'nın Barcelona takımının maçlarını oynadığı stadın aynı zamanda bir turizm ayağı da olduğuna dikkati çeken Ergün Turan, Göztepe ve Karşıyaka statları sadece altyapısı ve inşaat kalitesiyle değil, sosyal donatılarıyla şehre değer katacağını vurguladı.

Yapımına başlanacak toplam 35 bin kapasiteli iki stadın yeni bir yaşam alanı olarak şehirle bütünleşeceğini aktaran Turan, "Göztepe ve Karşıyaka'nın yeni statlarındaki proje alanının tarihi-kültürel miras değeri ile İzmir'in kentsel dinamiklerini baz alarak hazırladık. İçerisinde katlı otopark, halka açık spor alanları, müze, idari alanlar, sosyal alanlar, çocuk eğlence merkezleri olacak." açıklamasında bulundu.