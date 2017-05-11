Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Dursun Özbek'in, kalan maçları düşünerek mecburi destek verdiği teknik direktör Igor Tudor'a yönelik G.Saray yönetiminden de çatlak sesler yükselmeye başladı.

Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre; Her ne kadar başkan kötü gidişin faturasını oyunculara kesse de takımda yaşanan sıkıntıların başlıca kaynağı olarak Hırvat hocayı gören yöneticiler de yok değil.

Bunlardan birinin de Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin olduğu ortaya çıktı. Başkan Dursun Özbek'in yakın dostu olan ve yönetimde de en güvendiği isimlerin başında gelen Nasuhi Sezgin, Kasımpaşa maçının devre arasında yakın dostlarıyla yaptığı sohbet sırasında Tudor'la ilgili çok çarpıcı sözler sarf etti.

Sıcağı sıcağına "Bruma sakat mı, neden oyundan alındı?" sorularıyla karşılaşan Sezgin, "Sakat falan değil, hoca kendi çıkarmış" yanıtını verdikten sonra Tudor'a veryansın etti.

'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK...'

Sarı-Kırmızılı yöneticinin, "Adam herkesle kavga edip. Tartışıyor, küsüyor. Çok geçimsiz. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Oyunculardan sürekli şikayet alıyoruz" dediği bildirildi.

Nasuhi Sezgin, "O zaman neden takımın başına getirdiniz?" sorusuna da "Taraftar istedi, aldık. Karabük'te çok başarılıydı. Ancak bu kadar geçimsiz olacağını da tahmin etmiyorduk" itirafını yaptığı öğrenildi.