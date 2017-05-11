Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Karate Federasyonu’nun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, 12-14 Mayıs tarihleri arasında Muğla'da yapılacak. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ve Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay'ın desteğiyle gerçekleşecek şampiyona Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenecek. Turnuvanın açılış seremonisi, 12 Mayıs Cuma günü 15.30 - 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.



25 ilden yaklaşık 70 kulübün tatamiye çıkmasının beklendiği organizasyon, kata ve kumite olmak üzere ümit-genç ve büyükler kategorilerinde yapılacak. Yaklaşık 500 sporcunun yarışacağı turnuvada toplam 8 dalda kupa sahiplerini bulacak.



Şampiyona sonunda her kategoride dereceye giren ilk üç kulüp, Haziran ayında Kosova'da düzenlenecek olan Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil edecek.

Esat Delihasan: "Başarımızın temeli kulüpler"

Türk karatesinin yükselen başarı grafiğinde kulüplerin önemine dikkat çeken Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, “Milli takıma yetişen sporcuların arkasında kulüp antrenörlerinin etkisi çok büyük. Onların sayesinde sporcularımız milli takıma hazır geliyor. Bu da başarımızın sürdürülebilir olmasında en büyük etken” ifadelerini kullandı.