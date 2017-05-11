Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakü'de organize edilecek olan 4. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele edecek. Erkek Milli Boks Takımı'nın rakipleri belli oldu. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, kuradan sonra yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 21 branşta 339 sporcu ile madalya mücadelesi vereceğini hatırlatarak, boks branşında ise 31 ülkeden 113 boksörün ter dökeceğini söyledi" dedi.

"10 sporcumuzla temsil edeceğiz"

Kura çekimini kafileyle beraber Bakü’de takip eden Başkan Gözgeç, “İslam Oyunları’nda ülkemizi boksta 10 sporcumuzla temsil edeceğiz. Biz, sporcularımızın en iyi şekilde hazırlanabilmesi için elimizden geleni yaptık. Şimdi sıra onlarda. Geriye sadece yarından itibaren başlayacak maçlarda en iyi performansı ortaya koymaları kaldı. İnşallah sadece boks için değil, diğer tüm branşlarda da ülkemiz için çok güzel bir oyunlar dönemi olur.” dedi.

Çekilen kurada millilerin rakipleri şöyle:

49 kg Tolgahan Öztürk - Omid Ahmadisafa (IRI)

52 kg Ömer Koç - Masud Yusifzada (AZE)

56 kg Selçuk Eker - BAY

60 kg Hakan Doğan - Joel Williamson (GUY)

64 kg Volkan Gökçek - BAY

69 kg Önder Şipal - Zeyad Eashash (JOR)

75 kg İhsan Erdoğan - BAY

81 kg Cem Karlıdağ - BAY

91 kg Burak Aksın - Shatlyk Saryyev (TKM)

110 kg Eren Uzun - BAY