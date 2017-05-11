Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbulspor Beylikdüzü'nü play-offta 3-0 ile geçen Eskişehir temsilcisi, Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu, Koç Brad Greenberg, Şube Sorumlusu Derya Yannier ve oyuncular Evren Büker ile Ahmet Buğran Tuncer, Acıbadem Üniversitesi maçı öncesi toplantı gerçekleştirerek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısında konuşan Başkan Özeçoğlu, "Sezon başında da söylediğimiz gibi hedefimiz şampiyonluktu. Ben bunu üç aşamalı görüyorum. İkisini bitirdik, son aşamaya geldik. Allah'ın izni ile bu son aşamayı da iyi bir şekilde geçip, Eskişehir'i önümüzdeki yıl oyuncu kardeşlerim ve teknik kadro ile Süper Lig'e çıkarıp, güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. Hafta sonu ilk maçımız var Acıbadem ile. Bu maça da Eskişehir halkını, Eskişehir seyircisini ve Eskişehir taraftarlarını bekliyoruz" dedi.

"Tabi ki spor seyirci ile güzel ama olmuyorsa da yapacak bir şey yok"

Bir basın mensubunu,n Bursaspor Durmazlar ile Afyon Belediyespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle taraftarların ceza alıp almayacağı hakkında bir takiplerinin olup olmadığı sorusuna cevap veren Başkan Özeçoğlu, "Bursaspor ile Afyon arasında oynanan maçta, Afyon'da çıkan olaylardan dolayı onlara bir maç seyircisiz oynama cezası verilmişti. Aynı olaylar Bursa'da da oldu. Büyük ihtimalle Bursa'da seyirci cezası alacaktır diye düşünüyoruz. Neticede Afyon'da olan olayların aynısı Bursa'da da oldu. Tabii ki spor seyirci ile güzel ama olmuyorsa da yapacak bir şey yok. Federasyonda bu konuda tarafsız olacağını gösterecektir Türkiye'ye" ifadelerini kullandı.

"Bizim takımımız amacımıza ulaşmak için çok motive durumda"

Başkanın ardından konuşan Nesine.Com Eskişehir Basket Takım Koçu Brad Greenberg, takımın amacına ulaşmak için çok motive bir durumda olduğunu söyleyerek, "Bugün bu noktada kendimize yer edinebilmek için 9 aydır çalışıyoruz ve emek harcıyoruz. Bu zaman kadar yaptığımız şeyler için gurur duyuyorum. Ligdeki en iyi maç rekoru bizdeydi. Federasyon kupasını kazandık. Play-off ilk turunda rakibimizi 3-0 ile geride bıraktık. Tüm bu maçlarda 38 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldık. Ben bunun için oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar hep çok iyi çalıştılar. Kimi zaman sakatlıklara rağmen mücadele ettiler ve her zaman bir arada kalarak bu noktaya ulaşmak için fedakarlıkta bulundular. Şuanda kaldığımız final grubunda 4 tane değerli takımın bu galibiyeti elde etmek için mücadele edeceğini biliyorum. Ama ben şunu da biliyorum ki, bizim takımımız bu amaca ulaşmak için çok motive durumda. Buraya geldiğimiz birinci günden itibaren bizden çok büyük beklentiler oldu. Tüm oyuncularım bu beklentilere sonuna kadar saygı duyup karşıladılar. Hiç bir zaman bu beklentilerden geri adım atıp kaçmadık. Her gerçek oyuncu iyi bir rakibe karşı oyuncuların gözlerinin içine bakıp onlarla mücadele etmekten, rekabette bulunmaktan keyif alır. Dolayısıyla şuanda oyuncularım için keyif alma vaktidir" şeklinde konuştu.

"Cumartesi günü bütün taraftarımızı salonda görmek istiyoruz"

Son olarak Final Four için taraftarlara çok ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Koç Greenberg, "Kesinlikle onlara çok ihtiyacımız var. Özellikle bu cumartesi günü için çok ihtiyacımız var. Değişik bir format oynuyoruz şuanda. Bildiğiniz üzere bir tane iç sahada ve 3 maçı deplasmana gideceğiz. Dolayısıyla fikstür bizim açımızdan biraz enteresan. Bu şekilde belirlendi ve bununla yaşamamız gerekiyor. Cumartesi'den sonra 3 maç seyircimizden uzak kalacağız. Bu yüzden Cumartesi günü bütün taraftarımızı salonda görmek istiyoruz. Oyuncularım bunu sonuna kadar hak ediyor" açıklamalarında bulundu.

Son olarak konuşan oyuncular Evren Büker ile Ahmet Buğran Tuncer, maçlara hazır olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.