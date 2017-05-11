Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 2. kez düzenlenen Etnospor Kültür Festivali Yenikapı miting alanında mehteran takımı konseri ve açılış konuşmaları ile başladı. 2. Etnospor Kültür Festivali açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Spor İstanbul Başkanı İsmail Özbayraktar katıldı.