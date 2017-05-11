Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

beIN Sports'a konuşan Özbek; "Yaz döneminde en az 6-7 transfer istiyoruz, stoper, forvet, sağ bek, sol bek, golcü... Cenk Ergün şu anda yurt dışında. İyi bir golcü arıyoruz. Burak Yılmaz gelmek istersen buyursun gelsin. Eren Derdiyok ile rekabete girecek bir golcü almak istiyoruz. UEFA'dan herhangi bir kısıtlamamız bulunmuyor." dedi.

"BRUMA'DA SONA YAKINIZ"

Igor Tudor ile sorunlar yaşayan Bruma'nın geleceği hakkında da konuşan Özbek; "'Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için menajeriyle görüştük. 1-2 konu kaldı onları da halledip sözleşmesini uzatacağız.'' diye konuştu.