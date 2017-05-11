Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Bisiklet Turu'nda Pedara ile Messina arasında geçilen 5. etabında, Luka Pibernik'in erken galibiyet sevinci damgasını vurdu.



KOLLARINI AÇARAK SEVİNMEYE BAŞLADI

Bitiş düzlüğünde iki tur atılarak tamamlanması öngörülen etabın bitimine 6 kilometre kala yarışçılar arasından sıyrılan Bahrain-Merida takımının bisikletçisi Luka Pibernik, bitiş çizgisini ilk sırada geçmenin mutluluğuyla kollarını havaya kaldırarak sevinmeye başladı. Yarışın bir tur daha devam edeceğinin farkında olmayan Sloven bisikletçi, gerçeği ancak diğer yarışçıların kendisine yetiştiği zaman anlayabildi.



YARIŞI 148. OLARAK BİTİRDİ

Rakiplerini geride bırakmayı başaran Fernando Gaviria, etabın galibi olurken, Pibernik ise bitiş çizgisini bu kez 148. sırada geçebildi.