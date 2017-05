Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2. Etnospor Kültür Festivali Yenikapı miting alanında başladı. Bu yıl 2.’si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali açılışında Türkiye Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan açılış konuşmasını yaptı. Etnospor yolculuğuna Okmeydanı’ndaki Okçular Vakfı ile başladıklarını ifade eden Erdoğan, “5 yılı aşkın bir süre önce Okmeydanı’nda ecdadın Okçular Tekkesi olarak kullandığı Fatih Sultan Mehmet’in okçuluk için 2. Bayezid tarafından kurulmuş olan tekkede hem geleneksel okçuluk hem de olimpik olarak okçuluk alanında çalışmalara başladık ve Okmeydanı’nda şunu gördük. Gençlerimizi geleneksel okçulukla buluşturduğumuz da onların değerlerimizle ilgili daha duyarlı, bilinçli ve şuurlu yetişmelerine vesile oluyoruz. Hamdolsun bugün Okçular Tekkesi'nde yüzlerce yıllık geleneğin yaşadığı sporun rakibini ezmek ve bitirmek değil kendi kişisel hem fiziki ve hem ruhsal olarak değişimi için Rabbine yaklaşabilmesi ve daha iyi bir kul olabilmesi için yapıldığı bir ortamda bu işi yapmaya başladık. Ve hamdolsun okçular vakfı olarak geldiğimiz noktada şimdi bunu Etnospor konfederasyonu olarak yine iki yıl önce Kırgızistan’daki kardeşlerimizle yaptığımız çalışmalarla merkezi Bişkek’te olan bir vakfı konfederasyona çevirmek suretiyle bu çalışmaların uluslararası alana taşınması yolunda adımı atmış olduk” dedi.

“Bize ait olanla geleceği kurmalıyız”

Anadolu sporlarını büyütmek ve tanıtmak istediklerinin altını çizen Erdoğan, “Bu sporlarımızın olimpik spor dallarımızın gördüğü ilginin altında kalması gerçeğinin artık değişmesini istiyoruz. Birçok spor dalında seyirci olmamıza rağmen sporcu olmamasına rağmen federasyonun olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. İşte Cirit sporu Anadolu’nun birçok yerinde on binlerin seyretmek için geldiği, işte yağlı güreşlerimiz on binlerin seyretmek için geldiği ve arkasında olimpik sporlara nazaran çok daha fazla inanç zenginliğinin ve felsefi derinliğin olduğu sporlardır. İşte Güreş sporu dediğimiz zaman Hz.Hamza’yı hatırlıyoruz. Dolayısıyla sporlar sadece bir rekabet sadece bir sosyal aktivite, fiziksel aktivite ve oyun değil aynı zamanda bir gelişim bir karakter inşası bir şuurlandırma olarak da görülmesi lazım. Bizim Etnospor Kültür Festivali’ndeki geleneksel sporlarımızı canlandırma gayretimizin bir diğer doğal paydaşı da kültürümüzün bütün sahalarında bir kültürel değerin başlatılması. O da nedir? Kendi kültürümüzün, kendi geleneğimizin yeniden bu topraklarda egemen olmasıdır. Müzikten spora sanattan geleneksel çocuk oyunlarına varıncaya kadar bize ait olanla geleceğimiz kurmamız lazım. Batılılaşma dendi, modernleşme dendi 200 yılı aşkın bir süredir dünya üzerinde batı uygarlığının ekonomik hakimiyetini izliyoruz. Bu ekonomik hakimiyetin sadece ekonomik sahasında kalmadığı bütün kültür sahalarına yayıldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Batıdan aldığımız renklerle boyanmamalıyız”

Bilal Erdoğan, kendi kültürümüz ve kendi dilimizle bağımsızlığımıza sahip çıkabileceklerini aktararak, “Türkiye olarak 21. Yüzyıl’da kendi ayakları üstünde durabilen kendi kararlarını veren bir millet olacaksa ecdadın mirası böyle olması mı gerekir? O zaman biz batıdan aldığımız kültürel renklerle boyanmamalıyız. Biz kendi kültürümüzün renkleriyle boyanıp şekillenmeliyiz. Bunlara sadece şekli özellikler demeyelim müzik, yemek ve halk oyunundan ne olur demeyin. Eğer bu kadar önemsiz olsaydı ekonomik batı hegemonyası bu kültür sahasına bu denli nüfus etmeye çalışır mıydı? Bugün dünyanın global markaları sadece müzik ve spor sahasında değil şekli olarak değerlendirilecek tüm kültürel sahalarda dünyada topuyla tüfeğiyle her tarafı kuşatmış durumda. Onun için bağımsızlık kendi dilimizi konuşmamıza, kendi sanatlarımıza sahip çıkmakla mümkün olacaktır. Bu çocuklarımızla başlamak zorunda. Bu sene geçen sene de olduğu gibi Etnospor Kültür Festivali’nde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik aktivitelere ağırlık verdik. Burada çocuklarımızın at binmesini istiyoruz. Burada çocuklarımızın ok atmasını istiyoruz. Burada çocuklarımızın mindere çıkmasını istiyoruz. Pehlivanlık neymiş, yiğitlik neymiş bunu öğrensinler istiyoruz. Rakibine saygıyı burada görsün öğrensin istiyoruz. Bugün batı dopingi yenmeye çalışıyor. Spor kurumlarındaki yolsuzluklarla çalkalanıyor. Neden çünkü kapitalist paradigmadaki bütün ahlaki sıkıntılar bugünkü spor endüstrisine de taşınmış durumdadır. Bizim sporlarımızda bunlar olmayacak. Bizim sporlarımızın tarihi böyle değil. Biz dünyaya yeniden kültürü yeniden adaleti yeniden huzur ve kardeşlik içinde yaşamayı sporundan sanatına bütün alanlarda örnek olmak göstermek zorundayız” diye konuştu.

“21. Yüzyıl Anadolu Müslümanlarının olacaktır”

Erdoğan, 7’den 70’e birçok insanın festivale katıldığının altını çizerek, “Etnospor Kültür Festivali daha büyük tanıtım etkinliği halkımızda bunun taban bulması için bunu yapıyoruz. Ve hamdolsun 7’den 70’e insanlar burada ve güzel vakit geçiriyorlar. Herkes kendinden bir şeyler buluyor. Belki kıymetini çok anlamayan arkadaşlarımız vardır. Ama inanın 5-10 sene sonra bu çalışmaların gerçek meyvelerini göreceğimize inanıyorum. Çok iddialı belki ama son 15 yılın verilerine bakarak söylüyorum 21. YY. Anadolu Müslümanlarının olacaktır” açıklamasında bulundu.

“Tüm İstanbullu’yu buraya davet ediyorum”

Bilal Erdoğan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Burada bu etkinliğin gerçekleşmesinde öncelikle alanın sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tüm sponsorlarımıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 4 gün boyunca tüm İstanbullu’yu buraya davet ediyorum. Burası uluslararası alanda çok iyi bir cazibe merkezi haline gelme potansiyeline sahip. Yeter ki buraya eşimizi dostumuzu davet edelim ve ailece katılım sağlayalım. Burada ne yapmaya çalıştığımızı anladığımız zaman inşallah 21. Yüzyıl bizim yüzyılımız olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.