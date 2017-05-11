Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organizasyon komitesi tarafından oyunların başlamasına saatler kala basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, İslam Dayanışma Spor Federasyonu Genel Sekreteri Faisal Al-Nassar, Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Cengiz Hüseyinzade ve İslam Dayanışma Oyunları Operasyon Komitesi (AISGOC) Sportif Direktörü Mark Honeybunn katıldı.

Rahimov: "Bazı ülkelerin gelmemesi bizi üzdü"

Bütün dünyanın Bakü’ye kilitleneceğini vurgulayan Azad Rahimov, ”11 gün içinde 50’den fazla ülkeden gelen sporcular çeşitli spor dallarında mücadele edecek. İslam Dayanışma Oyunları sadece yarışma değil. Bu oyunlar barışın sağlandığı, ülkelerin bir araya geldiği, herkesin bir dilde konuştuğu muhteşem bir etkinliktir. Ne yazık ki bazı ülkeler Libya, Sudan, Kuveyt bu yarışlara katılamayacak. Bu bizi üzdü ama geride kalan 54 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele edecek olması bizi sevindiriyor” diye konuştu.

Nassar: "Bu oyunlar İslam ülkeleri arasında ilişkileri güçlendirecek"

4. İslam Dayanışma Oyunları İslam ülkeleri arasında ilişkileri daha da güçlendireceğini belirten Faisal Al-Nassar, ”Azerbaycan tüm tesisleri tam olarak hazır. İnanıyoruz ki, İslam Dayanışma Oyunları tarihinde Bakü-2017 en üst düzeyde yapılan yarışlardan biri olacak. Bu oyunlar İslam ülkeleri arasında ilişkileri daha da güçlendirecek. Yarışlara bu denli yüksek dikkat gösterdiği için Azerbaycan’a teşekkür ederiz” dedi.

Cengiz Hüseyinzade, ”Bu oyunlarda birinci olmaya çalışacağız. Çeşitli spor dallarında yeteri kadar madalya alacağımızı düşünüyorum. Avrupa Oyunları’ndan daha fazla madalya kazanacağız” ifadelerini kullandı.

4. İslam Dayanışma Oyunları, 54 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla düzenlenecek ve 22 Mayıs’ta sona erecek oyunlara Türkiye, 337 sporcuyla katılacak.