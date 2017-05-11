Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 16 kulüp UEFA kulüp lisansı almak için başvuru yaptı. Yapılan incelemede 12 kulübe UEFA lisansı, 11 kulübe ise Ulusal kulüp lisansı verildi. İşte o liste...

Galatasaray

Bursaspor

Fenerbahçe

Beşiktaş

Trabzonspor

Başakşehir

Süper Lig'den Antalyaspor, Konyaspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Trabzonspor ve TFF 1. Lig'den Giresunspor UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

UEFA lisansı alan kulüpler açıklandı Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 56 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Süper Lig'den Karabükspor, TFF 1 . Lig'den Altınordu, Elazığspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Spor Toto 2. Lig'den İstanbulspor, Hacettepe, Kahramanmaraş, Keçiörengücü, Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.