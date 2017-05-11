Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

beinsports'a röportaj veren Dursun Özbek "Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, sonuçlara bakmaksızın önümüzdeki sezon da Igor Tudor ile yola devam edeceğiz" dedi.

"BRUMA'NIN KONTRATINI UZATMAK İSTİYORUZ"

Bruma'nın sözleşmesini uzatmak istediklerini belirten Özbek "Bruma'nın kontratını uzatmak için menajeriyle görüşüyoruz. Bruma çok önemli bir oyuncu ve dünyadaki yıldız adaylarından biri. Bir-iki konu kaldı, onları da halledip sözleşmesini uzatacağız" ifadesini kullandı.

"6-7 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transfer döneminde 6-7 futbolcuyu kadrolarına katacaklarını belirten Galatasaray Başkanı "Gelecek sezon daha çok koşan bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Bu sezonki performanslar da göz önünde bulundurularak ihtiyaç listesi yapılıyor. Hangi bölgelere ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. 6-7 oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz. Sağ bek, sol bek, stoper ve santrfor almayı düşünüyoruz. Cenk Ergün şu anda forvet transferi için çalışıyor" şeklinde konuştu. Özbek "6-7 oyuncu arasında yıldız var mı?" sorusuna ise "Yıldız futbolcu sözü hep başımı derde soktu" yanıtını verdi.

"CAVANDA TRANSFERİNDE HATALIYIZ"

Wesley Sneijder için "Sneijder marka futbolcu, yıldız. 1 sene daha kontratı var. Gayet iyi oynuyor ama bazen inişler-çıkışlar olabiliyor" yorumunda bulunan Dursun Özbek, Trabzonspor'dan alınan Cavanda'nın transferinden dolayı pişmanlık duyduklarını ifade etti. Özbek "Serdar Aziz ile ilgili pişmanlığım yok. Cavanda'yı Bay Riekerink çok istedi. Israrı üzerine aldık ama bu transferde hatalı olduğumuzu düşünüyorum. Fakat amacım, yanlış olduğunu anladığımız transferlerle ilgili kulübe mali bir yük getirmemek" dedi.