Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Celta Vigo'yla Old Trafford'da 1-1 berabere kaldı ve adını finale yazdırdı.



Gecenin diğer karşılaşmasında, ilk maçta Amsterdam'da Arena'da Ajax'a 4-1 mağlup olan Lyon, evinde 3-1 galip gelmesine karşın turnuvaya veda etti.Böylece UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın rakibi Ajax oldu.