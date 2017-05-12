UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Celta Vigo'yla Old Trafford'da 1-1 berabere kaldı ve adını finale yazdırdı.
Gecenin diğer karşılaşmasında, ilk maçta Amsterdam'da Arena'da Ajax'a 4-1 mağlup olan Lyon, evinde 3-1 galip gelmesine karşın turnuvaya veda etti.Böylece UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın rakibi Ajax oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde finali adı belli oldu
12.05.2017 - 00:05 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 00:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Celta Vigo'yu eleyen Manchester United, Lyon'u geçen Ajax'la karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Celta Vigo'yla Old Trafford'da 1-1 berabere kaldı ve adını finale yazdırdı.
Etiketler : ajax,manchester united,uefa avrupa ligi,
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