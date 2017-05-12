Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenk'in babası Şenol Tosun'un "Talisca ve Quaresma oğluma pas vermiyor" açıklaması Beşiktaş'ta bomba etkisine neden olmuştu. Bu sözler yönetim tarafından da tepkiyle karşılanırken Cenk Tosun, dün ikiliyle görüşerek olayı tatlıya bağladı. Golcü futbolcu, "Babam biraz duygusal davranmış. Sizler benim arkadaşımsınız ve bu takımın önemli bir parçasısınız. Hepimiz Beşiktaş'ın başarısı için mücadele ediyoruz. Benim sizinle sorunum yok. Lütfen kırılmayın" diyerek Talisca ve Quaresma'ya sarıldı. İki futbolcunun Cenk'e aynı olgunlukla cevap verdikleri ve arada hiçbir problemin kalmadığı belirtildi.