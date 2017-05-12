Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Celta Vigo'yu eleyen Manchester United ile Olympique Lyon'u saf dışı bırakan Ajax, finale yükseldi. İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği İspanyol ekibi Celta Vigo'yu ağırladı.

Old Trafford Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada kırmızı-siyahlı ekip, Marouane Fellaini'nin 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Belçikalı oyuncu, Manchester ekibinin bu sezon tüm kulvarlardaki 100. golüne imza attı.

Celta Vigo, Facundo Roncaglia'nın 85. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı. İspanyol ekibinin beraberlik golünün ardından saha içinde yaşanan gerginlik sonucunda Manchester United'da Eric Bailly, Celta Vigo'da ise Roncaglia, 89. dakikada direkt kırmızı kart görerek hakem tarafından oyun dışına gönderildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, Avrupa Ligi'nde ilk kez adını finale yazdırdı.

Ajax, 25 yıl sonra finalde

Fransa'nın Olympique Lyon takımı, ilk maçta 4-1 yenildiği Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk etti.

Ajax, 27. dakikada Kasper Dolberg'in fileleri havalandırması sonucu 1-0 öne geçti. Olympique Lyon, Alexandre Lacazette'in ilki penaltıdan olmak üzere 45 ve 45+1. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Ev sahibi takım, Rachid Ghezzal'ın 81. dakikada kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi ve tur için umutlandı. Ajax'ta Nick Viergever, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Kalan sürede Olympique Lyon'un gol çabaları sonuç vermedi ve Ajax, 1992'nin ardından bu organizasyonda ikinci kez finale çıktı.

Amsterdam ekibi, 1991-1992 sezonunda o dönemdeki adı UEFA Kupası olan organizasyonun finalinde İtalyan temsilcisi Torino ile karşılaşmıştı. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan Ajax, evinde 0-0 sona eren müsabakanın ardından dış sahada gol atmanın avantajıyla şampiyonluğa ulaşmıştı.

Manchester United ile Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde 24 Mayıs Çarşamba günü İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da karşı karşıya gelecek.