Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddialar Barcelona'nın Coutinho için 90 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı yolunda. Ancak Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Brezilyalı oyuncuyu ellerinden çıkarmaya niyetli değil.

Klopp, ocak ayında 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalayıp; Liverpool'un en çok kazanan oyuncusu olan Coutinho için 450 milyon Euroluk bir teklifi dahi dinlemeyeceklerini söyledi. Bununla birlikte Coutinho'nun sözleşmesinde herhangi bir fesih bedeli bulunmuyor. Bu da yıldız oyuncunun ayrılmak istemesi halinde Liverpool yönetimini zorlayabileceği anlamına geliyor.

Klopp, hali hazırda kadrolarında bulunan hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemediklerini; aksine yeni transferlerle şampiyonluk için iddialı bir ekip kurmayı planladıklarını dile getirdi.