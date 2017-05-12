Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu "Biz bu ceza için Tahkim Kurulu'na gereken başvuruyu yapacağız. Oyucumuzun cezasının ertelenmesini istiyoruz. Eğer talep kabul edilirse Talisca, Bursa maçında oynayabilecek" şeklinde konuştu.

'TAHRİK EDEN SEVK EDİLMEDİ, AMA 'TAHRİK İNDİRİMİ' UYGULANDI

Talisca ve Volkan Demirel arasındaki olayların ardından TFF Hukuk Kurulu'nun, sadece tek tarafı sevk etmesi ile PFDK'nın Talisca'ya verdiği 1 maçlık cezanın gerekçesi şaşırttı.

Volkan'ın tahrik etmesi nedeniyle "tahrik indirimi" uygulandığını açıklayan PFDK, TFF Hukuk Kurulu ile çelişti.

Tahrik ve küfür görüntüleri sabit olan Volkan'ın sevkine gerek görmeyen ve sevk edilmeyen bir oyuncunun tahriği nedeniyle indirime giden iki kurulun tutarsızlıkları, TFF'nin kurullarının içler acısı halini gözler önüne serdi.