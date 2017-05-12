Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi, TBF’de bir dönem lisans işleri sorumlusu Tolga Yücel’in davası hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, Fenerbahçe’nin başvurusu üzerine görevi kötüye kullanma suçundan açılan davayı sonuçlandırdırdı ve beraatine karar verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu lisans işleri sorumlusu olan Tolga Yücel, Galatasaray kadın takımından Lynetta Kizer’ın lisansı konusunda yapılan hatanın ardından görevinden alınmış, daha sonra da Fenerbahçe görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi bugün kararını açıkladı ve Tolga Yücel ile ilgili görevi kötüye kullanma suçlamasını reddetti.

Fenerbahçe, Tolga Yücel hakkında, görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılması talebiyle Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açmıştı.