Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmen açıklanmasa da yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaştığı konuşulan Aykut Kocaman için önemli bir bilgi paylaşıldı.

RAKİP FENER OLURSA İSTİFA EDECEK

Konyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesi ve F.Bahçe ile eşleşmesi halinde herhangi bir dedikoduya fırsat vermemek için Kocaman ile Konyaspor'un yolları ayrılacak. Konyaspor ilk maçta 3-2 yenildiği Kasımpaşa ile 16 Mayıs'ta karşılaşacak.

Turu geçmesi halinde bir gün sonra F.Bahçe'nin 2-2'nin rövanşında Başakşehir ile oynayacağı maç beklenecek. Fenerbahçe-Konyaspor finali gerçekleşirse, Kocaman sezonun bitmesini beklemeden istifa edecek.

"FENERBAHÇE İSTİYORSA BİZİMLE GÖRÜŞMELİ"

Atiker Konyaspor'dan bu iddialara yalanlama geldi. Kulüp 2. Başkanı Fatih Yılmaz, kendileriyle 2018'e kadar sözleşmesi olan Kocaman'la devam etmeyi düşündüklerini belirterek, "Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yapıyoruz. Fenerbahçe onu istiyorsa bizle görüşmeli" dedi.