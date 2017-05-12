Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci günü bugün devam ediyor. Festivale ilk olarak Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan gelirken, ardından Bakan Nabi Avcı etkinlik alanını dolaştı.

Bilal Erdoğan alanı gezdi

Etnospor festival alanında ilk olarak cuma namazını kılan Bilal Erdoğan, ardından festival alanını gezdi. Alanda stantlarda ve obalarda görev yapan öğrenciler ile insanlarla kısa sohbetler yapan Erdoğan, ardından oğlunun da bulunduğu etkinlik alanında basın mensuplarına poz verdi. Bilal Erdoğan, etkinlik alanı gezisinin büyük bir bölümüne oğlu Ömer Tayyip Erdoğan da eşlik etti.

Bakan Avcı'da etkinlik alanındaydı

Bilal Erdoğan, etkinlik alanına gelen Bakan Nabi Avcı'yı kapıda karşıladı. İlk olarak Bakan Avcı ve Erdoğan, dünya lezzetlerinin bulunduğu çadır alanına girdi. Burada sergilenen yöre ve ülke yemeklerinin bulunduğu alanlar gezilirken, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ege Bölgesi'nin yemeklerinin yapıldığı mutfağa girip burada kısa süre aşçılık yaptı. Burada minik bir aşçı çocuğa yemek ikram eden Bakan Avcı, kendisi de eşsiz lezzetlerin tadına baktı.

Taş dövdü kangal sevdi

Etkinlik alanının diğer bölümlerini de gezen Avcı, demir ustasının bulunduğu alanı da ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile birlikte demir dövdü. Burada ilginç görüntüler ortaya çıkarken, Ömer Tayyip'in demir döverken çekici sert ve güçlü vurması Bakan Nabi Avcı'nın elindeki demirin düşmesine sebep oldu. Ardından Bakan Avcı, Bilal Erdoğan ve Ömer Tayyip Sivas Kangalı'yla birlikte poz verdi.

"Gençlerimizin burayı gezmesi ve görmesi gerekiyor"

Bakan Avcı, "Dünya Etnik Sporlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen etnik sporlar festivalinde birlikte olduk. Burası yarım günde gezilecek gibi değil. Türk dünyasının ve bütün tarihimizin, sporlarımızın, geleneklerimizin ok atma kültüründe atçılığına ve avcılığına varıncaya kadar pek çok kültürün bir arada görülebildiği çok güzel bir festival düzenlenmiş. Ben öncelik olarak Dünya Etnik Sporlar Konfederasyonu'na ve onun Başkanı Bilal Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizim gezmemiz yetmez, buraları özellikle gençlerimizin gezmesi ve görmesi gerekiyor. Çok merkezi bir yerde, Yenikapı'da ve ulaşımı kolay. Pazar akşamına kadar burası açık ve tamamen ücretsiz. Hafta sonunda da nineler, dedeler, anneler ve babalar çocuklarını alıp, öğretmenler öğrencilerini alıp buraya gelmeliler" dedi.